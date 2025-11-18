¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ­»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤ÇÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤òË¬ÌäÃæ¤Î³°Ì³¾Ê´´Éô¤Ï18Æü¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤È»öÂÖÂÇ³«¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÌµþ¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¹ñºÝ¼èºàÉô¡¦¶áÆ£²íÂçµ­¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñÂ¦¤È¤Î¶¨µÄ¤Î¤¿¤áËÌµþÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¶â°æ¥¢¥¸¥¢ÂçÍÎ½£¶ÉÄ¹¤Ï18ÆüÄ«¡¢¼èºà¤Ë¤Ï±þ¤¸¤º¸·¤·¤¤É½¾ð¤Î¤Þ¤Þ½ÉÇñÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶â°æ¶ÉÄ¹¤Ï18Æü¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÎ­Ò¦¾¾¥¢¥¸¥¢¶ÉÄ¹¤È¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ­»ö¤ò½ä¤ëÅú