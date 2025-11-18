少ない時間で修正の必要がない資料を作成するには「力の入れどころ」と「抜きどころ」を知っておく必要があります（写真：miyuki ogura／PIXTA）「資料作成にとにかく時間がかかってしまう」「『何が言いたいかわからない』と言われる」「内容が膨大になりがちだ」こうした悩みを解決してきたのが、日本最大のビジネススクールであるグロービスで「ビジネスプレゼンテーション」の講師を務める堤崇士氏だ。これまでに資料作りに悩