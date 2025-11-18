山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。11月13日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとしてEXILE TAKAHIRO、JISOO＆KOHARU（HANA）が出演。ちゃんみながプロデューサーを務めることでも知られるHANAの2人が恋愛相談を打ち明けるうち、HANAの驚きのルールが明らかに…!?【映像】KOHARUが驚きの一言「ちゃんみなさんの面接があるんで」これまで数