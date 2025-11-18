雪の季節の到来です。18日の県内は冬型の気圧配置となり妙高市の山沿いは雪が降りました。紅葉した木々が白く雪化粧しました。標高1100メートルにある妙高市の燕温泉です。観光客が車に積もった雪を落としていました。〈広島からの観光客〉「もしかしたら雪が降るかもと思って準備してきたんですけどまさか本当に積もると思っていなくてびっくりしました」魚沼市守門では4センチの積雪を観測しています。18日午後6時までの予