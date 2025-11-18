名古屋駅の階段で16歳の女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして、名古屋市職員の男が現行犯逮捕されました。現行犯逮捕されたのは、中川区役所富田支所・区民福祉課の課長補佐、大坪智裕容疑者(46)です。警察によりますと、大坪容疑者は16日午後2時前、名古屋駅の階段で16歳の女性2人のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとしたところを通行人の男性に目撃され、その場で取り押さえられました