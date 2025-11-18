クリーブランド・キャバリアーズ vs ミルウォーキー・バックス日付：2025年11月18日（火）開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland）最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 118 - 106 ミルウォーキー・バックス NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対ミルウォーキー・バックスがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第