１８日前引けの日経平均株価は前営業日比８９１円３５銭安の４万９４３２円５６銭と大幅続落。前場のプライム市場の売買高概算は１０億８９２８万株、売買代金概算は２兆７９７６億円。値上がり銘柄数は３３２、対して値下がり銘柄数は１２１１、変わらずは６９銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は主力ハイテク株をはじめ広範囲に売りが広がった。日経平均は大幅続落となり、一時下げ幅は１２００円を超え、その後は下