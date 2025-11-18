警察官を名乗り金などをだまし取る特殊詐欺に関連するとみられる電話が相次ぎ、警察が注意を呼び掛けています。 【写真を見る】「2人逮捕し取り調べている」怪しい電話相次ぐ「上山警察署のシライ」と答えて電話が切れ...特殊詐欺か（山形） 警察によりますと今月１４日の昼ごろ、上山市居住の７０代男性の家の固定電話に男の声で電話があったということです。 男は男性の名前を呼んで確認した後、「上山郵便局で２人逮捕し取り