「BCNランキング」2025年11月3日〜9日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS 4K4T-C50GN2（シャープ）2位AQUOS 4K4T-C43GL1（シャープ）3位REGZA43M550R（TVS REGZA）4位AQUOS 4K4T-C55HV1（シャープ）5位AQUOS 4K4T-C43GN2（シャープ）6位REGZA50Z670R（TVS REGZA）7位REGZA43Z670R（TVS REGZA）8位REGZA55Z875R（TVS REGZA