俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が17日、自身のインスタグラムを更新。2人の弟と祖父母との家族ショットを公開し、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。【写真】「いい写真すぎて滅」「ほんと仲良し」2人の弟＆祖父母と“いいじゃん”ポーズを決める佐野勇斗佐野は「じいちゃんばあちゃんと学と太陽 イイじゃんをやろうと言い出したのは、じいちゃんです。僕は決して強要していません」とつづり、海