有楽製菓は、ブラックサンダーシリーズから『ブラックサンダーひとくちサイズ しゃりっとシュガーバター』を、25日より全国のローソン店舗にて数量限定で発売する。【写真】『ブラックサンダーひとくちサイズ しゃりっとシュガーバター』断面図同商品はシュガーとバターを組み合わせた、ぜいたくな甘さを楽しめるブラックサンダーシリーズ商品。洋菓子には欠かせない「シュガー」と「バター」の組み合わせはおいしさの原点。こ