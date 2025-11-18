広島市中心部にサルが現れ、学校の屋上にのぼるなどしました。周辺では警戒が続いています。学校に姿を現したサル。校舎を壁伝いに走っていきます。18日午前8時半ごろ、広島市中区上幟町で「サルがいる。民家の方へ逃げていった」と通行人から110番通報がありました。サルはその後、近くの広島女学院中学高等学校の屋上にいるのが目撃され、警察官が周囲を警戒。生徒や住民に注意を呼びかけました。サルは北側へ逃走しましたが行方