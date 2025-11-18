フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ロサンゼルス・クリッパーズ日付：2025年11月18日（火）開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 110 - 108 ロサンゼルス・クリッパーズ NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ロサンゼルス・クリッパーズがエクスフィニティ・モバイル・アリー