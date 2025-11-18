Mrs. GREEN APPLEと「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」（以下、スニダン）のコラボが決定。オリジナルデザインのNEW ERAベースボールキャップとバケットハットをきょう18日午後8時より、スニダンアプリ内特設サイトにて抽選限定販売で発売する。【画像】購入者全員！「MGA」ロゴのピンズMrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を記念したスニダンとのコラボレーションとして、3種のオリジナルロゴによる刺繍が施されたNEW ERAのベー