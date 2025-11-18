スノーボード女子スロープスタイル（SS）・ビッグエア（BA）で22年北京五輪BA銅メダルの村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が18日、オーストリア・スチューバイでの代表合宿を終えて羽田空港に帰国。約3週間の雪上練習中には、女子としては世界で初めての大技「バックサイド（BS）1620（背中方向に4回転半）」に成功し、「やっとだな、と。（挑戦）1本目で立てた。一番最初にやりたいと思っていたので、立ったので凄くうれしかった」と