SNSで話題になっているのを見かけてどうしても食べてみたくなった、Pascoの「雪見だいふくみたいなパンケーキ」。近所のスーパーを4軒まわってもなかなか見つからず、少し離れたスーパーでようやく発見！11月限定の商品ということで、売り切れていたお店が多かったのかもしれません。赤いパッケージには、白いうさぎのマークと水玉模様。本家の「雪見だいふく」とそっくりなデザインで、売り場でもひときわ目を引きます。