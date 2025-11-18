アメリカのトランプ大統領は17日、少女らを性的に虐待した罪などで起訴されたエプスタイン氏の事件をめぐり、関連文書を開示させる法案が議会で可決されれば署名する考えを明らかにしました。――「エプスタイン文書」の法案通過したら？トランプ大統領「署名したい。我々はエプスタインとは何も関係ない。民主党は関係がある。彼の友達は皆、民主党員だった」トランプ大統領は17日、エプスタイン氏に関する疑惑をめぐり、事件の関