プロ野球・楽天は18日、海外FA(フリーエージェント)権を宣言をしていたDeNAの伊藤光選手と契約合意したことを発表しました。伊藤選手は2007年、明徳義塾高校からドラフト3位で捕手としてオリックスに入団。2013年には137試合に出場し、117安打を記録する活躍をみせます。2014年にはゴールデングラブ賞、ベストナインを受賞しました。2018年途中からトレードでDeNAに移籍。4月に36歳となった今季は、1軍で6試合の出場にとどまりまし