１１月１８日朝、北海道小樽市の小学校近くでクマ１頭が目撃されました。１１月８日も小学校の敷地内に入っていくクマが目撃されていて、市や警察が警戒を強めています。クマが目撃されたのは、小樽市立桂岡小学校の校門前です。午前８時半ごろ、小学校の教員がクマ１頭が歩いているのを目撃しました。クマの体長は５０センチから６０センチで、付近には雪の上に残されたクマの足跡が複数見つかっています。さらに午前１０時半ごろ