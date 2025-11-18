年齢や性別問わず誰もが楽しめるニュースポーツ＝ピックルボールの世界大会が来年、山口市で開かれるのを前にキックオフ会議が行われました。来年6月に開催されるのは「PJFピックルボールジャパンオープン」で、会議では関係者らが開催概要などを確認しました。ピックルボールはアメリカ発祥のニュースポーツで、板状の「パドル」を使って穴のあいたプラスチック製のボール