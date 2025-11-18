18日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1110円安の4万9220円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万9432.56円に対しては212.56円安。出来高は3万2560枚となっている。 TOPIX先物期近は3289.5ポイントと前日比57ポイント安、現物終値比8.46ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49220