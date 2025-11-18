Jリーグユースカップ決勝で鹿島が広島を下した2025Jユースカップ第31回Jリーグユース選手権大会は11月16日に決勝戦を行い、鹿島アントラーズユースとサンフレッチェ広島F.C.ユースが対戦し、鹿島ユースが2014年大会以来、11年ぶり4度目の優勝を飾った。どちらも譲らない、壮絶なPK戦が話題となっている。J2リーグのジュビロ磐田の本拠地であるヤマハスタジアムで行われた決勝戦は、0-0のまま前後半を終え、延長戦でもスコアは