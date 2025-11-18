俳優で気象予報士の石原良純（63）ら“石原4兄弟”が、11月17日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に揃って出演。父・慎太郎さん（享年89）の結婚に叔父で俳優の裕次郎さん（享年52）が猛反対していた過去を明かした。【映像】慎太郎さんの結婚式で1人異彩を放つ裕次郎さん番組には、政治家の長男・伸晃（68）、俳優・気象予報士の次男・良純（63）、政治家の三男・宏⾼（61）、画家・美術家の四男・延啓（59）が揃