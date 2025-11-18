玩具および雑貨などを手がけるシャイン（東京都中央区）は、キャラクター加湿器シリーズから「加湿王ゴジラ【改】」「加湿王バーニングゴジラ【改】」を、2025年11月下旬に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。LEDの照射によりミストが青白くいずれも、ミスト量がパワーアップしたほか、ACアダプターをUSB Type-Cに仕様変更するなど【改】となって再登場。手持ちのPD（Power Delivery）対応の20W以上のUSBアダプ