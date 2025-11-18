秋篠宮家の次女佳子さま宮内庁は18日、秋篠宮家の次女佳子さまが新型コロナウイルスに感染されたと発表した。18日朝に38度台の発熱があり、検査を受けて判明した。住まいで静養し、21日までに予定していた行事への出席は取りやめる。宮内庁によると、16日夜に喉の痛みがあり、17日に検査を受けた際は陰性だったが、18日の再検査で感染が確認された。秋篠宮ご夫妻らに体調の変化はないという。佳子さまは16日に東京都渋谷区で