福岡県八女市星野村18日午前10時40分ごろ、福岡県八女市で小型航空機のような物が墜落したと119番があった。佐賀県佐賀空港事務所などによると、墜落情報がある小型機は午前10時13分に佐賀空港を離陸し、午後0時43分に大阪府の八尾空港に到着予定。午前10時31分、機体から救難信号が発信された。国土交通省に入った情報によると、現場付近で3人と機体らしき物を発見。乗っていた男性3人は京都市や神戸市在住とみられ、連絡が取れ