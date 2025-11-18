◆ QO回答期限は日本時間19日シカゴ・カブスがFAのディラン・シース（29）、マイケル・キング（30）両右腕の獲得に興味を示しているようだ。現地時間17日、『MLBネットワーク』内の番組にてジョン・モロシ記者が報じた。シースはカブスからドラフト指名を受けてプロ入りし、ホワイトソックスで2019年にMLBデビュー。昨季からパドレスに加入し、14勝を挙げた。今季は8勝12敗、防御率4.55と数字を落としたものの、5年連続でシー