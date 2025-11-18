待ちもいい、打点も高い。どんな雀士も憧れる絶好形だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月17日の第1試合でKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）が、東3局2本場に赤牌を独占する“オールスター”状態で、しかも三面張のリーチ。ファンも「強烈！」「マジか！」と驚きを隠さなかった。【映像】赤牌オールスターに三面張、夢のようなリーチからのアガリMリーグでは、数牌の中で「5」を各種1枚ずつ、計3枚の赤牌が入っている