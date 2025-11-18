米国のトランプ大統領＝17日、ホワイトハウスの大統領執務室/Win McNamee/Getty Images（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に関連する文書をめぐり、ドナルド・トランプ米大統領は17日、司法省が保有する関連の資料を公開するよう義務づける法案が議会で可決された場合、「署名する」と述べた。ただし、エプスタイン文書の問題が自身の政権の成果をかき消すことがないよう注意を呼びかけた