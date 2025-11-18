阪神の糸原健斗内野手３３）が１８日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸７０００万円から１５００万減の５５００万円でサインした。昨年は国内ＦＡ権を行使せずに残留し、単年契約。今年も単年契約となった。（金額は推定）今季は６１試合の出場で打率・２０３、０本塁打、４打点。主に代打として優勝に貢献した。球団からは来季に向けて、「代打でここ一番のところで、活躍をお願いします」と言葉をもら