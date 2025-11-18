【モデルプレス＝2025/11/18】Prime Videoでは、Amazon MGMスタジオ製作の新番組「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」を11月21日20時より、3週にわたってプライム会員向けに独占配信。この度、番組テーマソングが、バーチャルアーティストのMori Calliopeと中島健人が初タッグを組んだ「Gold Unbalance feat. 中島健人」に決定した。【写真】スト田中樹・黒木メイサ・中島健人ら「THEゴールデンコンビ」豪華ゲスト◆「