【草加睡眠健康センター】 開催期間：11月26日～12月17日 場所：湯乃泉 草加健康センター （埼玉県草加市北谷 2丁目 23-23） ポケモンは、睡眠ゲームアプリ「Pokemon Sleep」（ポケモンスリープ）とサウナポータルサイト「サウナイキタイ」のコラボによる温浴施設コラボイベント「草加睡眠健康センター」を11月26日から12月