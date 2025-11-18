女優の東ちづるが18日、X（旧ツイッター）を更新。「反戦」改め「非戦」を提唱した。「『反戦』はあたりまえなのだけど…だんだんしっくりこなくなってきた。どんな事情でも『非戦』を貫こうと思う」と書き出した。その上で「武力による威嚇、行使を否定して、戦争以外の手段で問題解決や目的達成をめざし、平和を積極的に構築したい」とつづり、「非戦」を定義した。東のポストに対し「それには一人では無理なので人の輪が大事に