¸µNHK¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÉðÅÄ¿¿°ì¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Ë18Æü¡¢½Ð±é¡£Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Çµ¯¤­¤¿½÷À­¤¬»É¤µ¤ìÊ¢Éô¤Ê¤É½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÈÈ¿Í¤Î¿ÈÊÁ³ÎÊÝ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£½÷À­¤ò»É¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÃË¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤êÆ¨Áö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤â¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎÊ£¿ô¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤¤Ë¹»Ò¤È¹õ¤¤ºî¶ÈÃå¤ÎÃË¤¬Ìó2»þ´ÖÁ°¤«¤é¸½¾ì¤Ë¥¦¥í¥¦¥í¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã