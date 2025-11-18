「金きゃらじゃぱん」が、ディズニーの人気キャラクター「ミッキー＆ミニー」純金メダルのランディングページ（LP）をリニューアル公開しました。発売から約1年が経過したタイミングでの刷新となり、地金価格の高騰に伴い、価格が220,000円(税込)に改定されています。現在、ディズニー関連商品の購入者を対象とした、オリジナルボトルのプレゼントキャンペーンも実施中です。 金きゃらじゃぱん「ミッキー＆ミニー」純金メダル