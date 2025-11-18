三重県四日市市で、知人の男性に暴行を加えケガをさせた疑いで、土木作業員の男が逮捕されました。男性はその後、自宅で死亡しました。警察によりますと、17日正午ごろ、四日市市のとび職・堀内圭太さん(34)の母親から、「息子がベッドで亡くなっている」などと110番通報がありました。堀内さんは16日早朝、四日市市諏訪栄町の路上で倒れていたところを警察に保護され、迎えに行った母親が一人暮らしする家まで送っていまし