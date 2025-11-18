埼玉県が開発した暑さに強いお米、5年連続「特A」獲得の「彩のきずな」と期待の新品種「えみほころ」を紹介するイベントが開催されます。会場は東京都千代田区の「日比谷中日ビル」で、開催日時は2025年11月25日(火)から11月28日(金)までです。楽しみながら埼玉県産米の魅力を知ることができる内容です。 埼玉県 暑さに強いお米「彩のきずな」「えみほころ」紹介イベント 開催期間：2025年11月25日(火)〜11月28日(