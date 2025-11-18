現代では誰もが簡単にチャットAIや検索エンジンのAIツールを利用し、さまざまな疑問の答えを得られるようになりましたが、AIの回答が間違っていることも多い点に注意が必要です。しかし、中にはAIの回答をうのみにしてしまい、SNSなどで専門家を相手にとんちんかんなことを言ってしまう人もいます。新たな研究では、AIを使う人は自分自身のパフォーマンスを過大評価しがちであり、特にAIリテラシーが高い人ほどその傾向が顕著だと