三重県尾鷲市でマダイを丸ごと焼き上げた年末年始の縁起物「めでたい焼」作りが最盛期を迎えています。 【写真を見る】年末年始の縁起物「めでたい焼」作り始まる マダイにワカメ詰め丸焼きに…エサ代などの上昇で仕入れ値高騰も価格は据え置き 三重･尾鷲市 焼き上がった大きなマダイ。マダイの養殖が盛んな尾鷲市三木浦町の水産加工会社が生産する「めでたい焼」です。温めるだけで手軽に食べられ、年末年始の縁起物として人気