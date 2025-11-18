日立ソリューションズ・テクノロジーは、キーサイト社製テスト自動化ソフトウェア「Eggplant Test」を用いた「テスト自動化ソリューション」を2025年11月18日より提供開始しました。情報システムの高度化による検証項目の膨大化で、テスト時間が著しく長くなるという深刻な課題の解決に貢献します。本ソリューションは、2025年11月19日から開催される「EdgeTech+ 2025」でも紹介されます。 日立ソリューションズ・テクノロジ