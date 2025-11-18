植物のタネについて見て触れて学ぶ企画展が、高知市の県立牧野植物園で開かれています。高知市の県立牧野植物園で開かれている企画展「こんにちは、タネです。」県内で見られる21種のドングリなど多種多様な植物のタネ182種が展示されているほか、タネの移動方法や秘密に迫るパネル展示などが行われています。また体験コーナーでは、遠くまでタネを飛ばすことで有名なウリ科の植物「アルソミトラ」が風で移動する仕組