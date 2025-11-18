楽天の小森航大郎内野手（22）が18日、本拠の楽天モバイルパークで契約更改交渉に臨み、210万円増の年俸850万円でサイン（金額は推定）。「1軍に行って、どうしようって気持ちもあったんですけど、鈴木大地さん、浅村さん、阿部さんとか年上の方がめちゃくちゃ声をかけてくださって、やりやすい環境を作ってもらった」と感謝した。昨オフ、FAで移籍した茂木の人的補償としてヤクルトから加入。4月17日のソフトバンク戦でプロ初