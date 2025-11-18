Gapは、11月20日から12月1日の期間中、全国のGapストアと公式オンラインストアで対象商品(セール品、一部対象外商品あり)が40%OFF、アウトレットストアでは50%OFFになるブラックフライデーイベントを開催する。またGAPメンバーシップ会員に新規登録した方はさらに5%OFFとなる。Gap ブラックフライデー今年11年目となるブラックフライデーイベントは、全国のGapストアと公式オンラインストア、Gap Outletストアでご購入されたお客様