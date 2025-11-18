FJネクストが、新築分譲マンション「ガーラ・プライム川崎西口」(総戸数110戸)の販売（申込受付）を2025年11月20日(木)より開始します。JR「川崎」駅まで徒歩9分の好立地が魅力。「品川」駅や「羽田空港」へ直結する優れたアクセスと、「ラゾーナ川崎プラザ」などの大型商業施設を徒歩圏に持つ、利便性の高い住環境が特長です。 FJネクスト 新築分譲マンション「ガーラ・プライム川崎西口」 販売開始：2025年11月2