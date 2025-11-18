宮内庁は秋篠宮家の二女・佳子さまが新型コロナウイルスに感染したと発表しました。宮内庁によりますと、佳子さまは今月16日午後に出席された「少年の主張全国大会」から戻った後、夜に喉の痛みを感じ、翌17日に検査を受けられたところ陰性だったということです。しかし、18日午前、38℃台の発熱があったため再度検査を受けられたところ、新型コロナウイルスへの感染が確認されたということです。佳子さまは18日午後、都内で「伝統