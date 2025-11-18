高知県内では少しずつ秋が深まり、高知市丸ノ内ではこの時期美しいイチョウ並木が見頃をむかえています。秋が深まるにつれ、黄色く色づくイチョウの木。高知市丸ノ内にあるイチョウ並木では、約30本のイチョウの木が11月上旬から色づき始め、今見頃となっています。気象台によりますと、11月18日朝の高知市の最低気温は、前日より2度低い11.2度で、19日以降は西高東低の気圧配置となって、寒気が流入してくることから平年を下回る