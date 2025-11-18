東京・大田区でアパートが燃える火事があり、性別がわからない遺体が見つかりました。18日午前10時15分ごろ、大田区東馬込のアパートで、「1階で警報器が鳴っている」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、火はアパートの1階部分から出たとみられ、火元とみられる部屋から性別がわからない遺体が見つかったということです。これまでに30平方メートルほどが燃えていて、消防車など36台が出動し消火活動が続いています