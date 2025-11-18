高級ツナ缶専門ブランド「オーシャンプリンセスホワイトツナ」が、1缶5,400円(税込)の最高級ツナ缶『オーシャンプリンセス 鮪とろ BLACK LABEL』を、2025年11月1日(土)より数量限定で販売再開しました。1尾の鮪から1缶分しか取れない希少な“とろ”部位のみを使用し、月間平均50缶ほどしか生産できない、まさに至極のツナ缶です。 オーシャンプリンセスホワイトツナ「オーシャンプリンセス 鮪とろ BLACK LABEL」