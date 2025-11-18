東京2025世界陸上女子3000ｍ障害で日本新の快走を見せた齋藤みう（23、パナソニック）が、初のクイーンズ駅伝を前にモチベーションが上がっている。クイーンズ駅伝（第45回全日本実業団対抗女子駅伝）は11月23日、宮城県松島町文化観光交流館前をスタートし、弘進ゴムアスリートパーク仙台にフィニッシュする6区間42.195kmコースに、24チームが参加して行われる。自身初の実業団駅伝への意気込みを問われた齋藤は、「去年、（同じ