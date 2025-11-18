17日にクマ2頭が半日にわたって居座った岩手県岩泉町の住宅街の柿の木に、再び2頭が現れた。ライフル銃での駆除を担う警察のプロジェクトチームが出動したという。18日午前6時半ごろ、岩泉町の住宅街にある柿の木に、成獣と子グマの親子とみられるクマ2頭がいるのを、警戒中の警察官が確認した。この柿の木には、17日にも2頭のクマが13時間にわたり居座ったほか、12日にも出没している。現場に近い岩泉小学校では、児童が保護者に